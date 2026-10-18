Τραγωδία στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος νεκρός – «Είμαστε σε σοκ»

Στο πένθος έχουν βυθιστεί δύο οικογένειες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή της Κονταριώτισσας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 41 και 58 ετών.

Ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος, με υπηρεσία σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, ενώ ήταν και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 58 ετών, ήταν θεολόγος στο επάγγελμα.

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Η είδηση του δυστυχήματος έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους οικείους τους, με την οικογένεια του 41χρονου να αδυνατεί να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος με σημαντική πτητική εμπειρία έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Είμαστε σε μεγάλο σοκ – Ήταν έμπειρος πιλότος»

Συγκλονίζουν τα λόγια της αδελφής του 41χρονου, η οποία περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια μετά την απώλειά του.

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε.

Η αδελφή του επιβεβαίωσε ότι ο 41χρονος είχε εμπειρία στον χειρισμό αεροσκαφών, εκφράζοντας παράλληλα την αδυναμία της οικογένειας να κατανοήσει πώς συνέβη το δυστύχημα.

Πιλότος Canadair που συμμετείχε σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης

Ο 41χρονος είχε συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με την αεροπυρόσβεση, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών από αέρος.

Η εμπειρία του στα Canadair αποτελεί ένα από τα στοιχεία που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη για τους συγγενείς του την αποδοχή της τραγωδίας.

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Ο πατέρας του αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του γιου του ως πιλότου πυροσβεστικών αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε σε αποστολές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Παρά την πτητική του εμπειρία, τα αίτια της πτώσης του μονοκινητήριου παραμένουν άγνωστα και θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

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Πώς σημειώθηκε η τραγωδία στην Κονταριώτισσα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Στις 13:40, διερχόμενος πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι είδε ένα αεροσκάφος να πέφτει στην περιοχή.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το μονοκινητήριο εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

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Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, οι δύο άνδρες είχαν ήδη χάσει τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της πτώσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε.

Η διερεύνηση αναμένεται να επικεντρωθεί στα στοιχεία της πτήσης, στην κατάσταση του αεροσκάφους και στις συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του δυστυχήματος.

Το γεγονός ότι ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος δεν επιτρέπει από μόνο του κανένα συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής.

Η τραγωδία αφήνει πίσω της δύο οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους τους, ενώ ιδιαίτερα οδυνηρό είναι το γεγονός ότι ο 41χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.