Dialogues4Peace: Παγκόσμιο συνέδριο για την ειρήνη στην Αθήνα στις 25-27 Οκτωβρίου

Σε μια εποχή παγκόσμιας έντασης, ηθικής αβεβαιότητας, καταστροφικών επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία, διατάραξης των αρχών του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά και πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η έκκληση για ειρήνη είναι πιο επίκαιρη και επιτακτική παρά ποτέ.

Ωστόσο, τόσο στο παρελθόν όσο και πιο πρόσφατα, στις περιφερειακές αλλά με παγκόσμιο αντίκτυπο πολεμικές εμπλοκές, αποδείχθηκε ότι οι στείρες και συχνά υποκειμενικές πολιτικές διαδικασίες αποτυγχάνουν να επαναφέρουν το πολύτιμο αγαθό της ειρήνης στις ράγες της κανονικότητας και της δικαιοσύνης. Χρειάζεται και η παγκόσμια συλλογική σοφία.

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Το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Dialogues4Peace στην Αθήνα

Με βάση το ρεαλιστικό αυτό συμπέρασμα, η Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Dialogues4Peace, στις 25-27 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Όραμα και στόχος είναι το Συνέδριο αυτό να εξελιχθεί σε έναν διεθνή θεσμό, ο οποίος θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της πόλης ως παγκόσμιου τόπου συνάντησης ιδεών, πολιτισμού και ειρηνικού διαλόγου.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των λαών, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή και πυλώνα σταθερότητας στη διεθνή κοινότητα.

Μέσα από τη διπλωματία, την πολυμερή συνεργασία και την προώθηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας, κατανόησης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ανταλλαγή γνώσης και την καλλιέργεια κοινών αξιών μεταξύ των λαών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλουν στην οικοδόμηση γεφυρών επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης σε διεθνές επίπεδο.

Επιστήμονες, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες, διπλωμάτες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, αλλά και επαγγελματίες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν εκ νέου οι διαχρονικές αρχές της αρμονίας, της ισορροπίας και της δικαιοσύνης.

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Οι αρχές αυτές απαντώνται σε αρχαίες πολιτισμικές παραδόσεις, από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κίνα έως την Ινδία, αλλά και στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Μέσω της ενσωμάτωσης επιστημονικών ιδεών, ηθικής αναδρομής και πολιτιστικής μνήμης, το Dialogues4Peace φιλοδοξεί να χαράξει εφαρμόσιμες στρατηγικές για τη μετατροπή οποιασδήποτε αναταραχής σε μια συνειδητή κοινωνική εξέλιξη που αποκαθιστά την ισορροπία του πλανήτη και διασφαλίζει τη διάρκεια της ειρήνης.

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Οι ομιλητές του συνεδρίου

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται:

Ιωάννης Λυριντζής , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Θεόδωρος Φορτσάκης , Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεώργιος Κοντογιώργης , Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μανώλης Φραγκούλης, Ομότιμος Καθηγητής και Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Το πρώτο συνέδριο Dialogues4Peace φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία ενός διαρκούς διεθνούς διαλόγου, με επίκεντρο την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.