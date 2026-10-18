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ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το μονοκινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Πιερία – Τα χαρακτηριστικά του

Το ελαφρύ αεροσκάφος τύπου TL-2000 Sting που απεικονίζεται στη φωτογραφία είναι τσεχικής κατασκευής και διαθέτει δύο θέσεις. Τι γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά του και την τραγωδία στην Κονταριώτισσα.

Αυτό είναι το μονοκινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Πιερία – Τα χαρακτηριστικά του
DEBATER NEWSROOM

Νέα στοιχεία για τον τύπο του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνδέεται με το τραγικό δυστύχημα στην Πιερία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Κυριακής (18/10).

Στη φωτογραφία που έχει στη διάθεσή του το DEBATER απεικονίζεται ένα TL-2000 Sting, ένα μικρό, διθέσιο μονοκινητήριο αεροσκάφος τσεχικής κατασκευής, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για πτήσεις αναψυχής και αθλητική αεροπορία.

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Στην άτρακτό του διακρίνεται η ένδειξη OK-MUA 83, ενώ στο πίσω μέρος αναγράφεται η ονομασία «Sting».

Η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου αεροσκάφους με εκείνο που κατέπεσε στην Κονταριώτισσα χρειάζεται επιβεβαίωση από τα επίσημα στοιχεία της διερεύνησης.

Τι είναι το TL-2000 Sting

Το TL-2000 Sting κατασκευάζεται από την τσεχική εταιρεία TL-Ultralight και ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών αεροσκαφών.

Πρόκειται για μονοκινητήριο χαμηλοπτέρυγο αεροσκάφος, με δύο θέσεις τοποθετημένες δίπλα-δίπλα και σταθερό ή, ανάλογα με την έκδοση, ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης.

Η κατασκευή του βασίζεται σε σύνθετα υλικά, με στόχο τον περιορισμό του βάρους και τη διατήρηση των απαιτούμενων μηχανικών αντοχών.

Χρησιμοποιείται κυρίως για ιδιωτικές και αθλητικές πτήσεις, ενώ ορισμένες εκδόσεις του αξιοποιούνται και για εκπαίδευση χειριστών.

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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους

Σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια της οικογένειας TL-2000 Sting, τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευάστρια εταιρεία: TL-Ultralight, Τσεχία.
  • Τύπος: Ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος.
  • Θέσεις: Δύο, δίπλα-δίπλα.
  • Κινητήρας: Rotax 912.
  • Ισχύς: 80 ή 100 ίπποι, ανάλογα με την έκδοση.
  • Μήκος: Περίπου 6,2 μέτρα.
  • Εκπέτασμα πτερύγων: Περίπου 8,4 μέτρα.
  • Κατασκευή: Σύνθετα υλικά.
  • Χρήση: Αθλητικές, ιδιωτικές και εκπαιδευτικές πτήσεις.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την οικογένεια του συγκεκριμένου μοντέλου και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

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Η τραγωδία στην Κονταριώτισσα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Το μονοκινητήριο κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, στην περιοχή της Κονταριώτισσας, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο επιβαινόντων.

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Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, οι δύο άνδρες ήταν ηλικίας 41 και 58 ετών.

Ο 41χρονος ήταν έμπειρος πιλότος, με θητεία σε πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, ενώ ο δεύτερος άνδρας ήταν θεολόγος στο επάγγελμα.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 13:50 και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την πτώση του μονοκινητήριου.

Η εμπειρία του 41χρονου χειριστή αποτελεί ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης, ωστόσο δεν επιτρέπει από μόνη της την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η εξακρίβωση των αιτιών απαιτεί την εξέταση των συντριμμιών, των τεχνικών στοιχείων του αεροσκάφους και των συνθηκών της πτήσης από τις αρμόδιες αρχές.

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