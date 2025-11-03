Βορίζια: Ξέσπασε στη φυλακή ο αδερφός του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό
O αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής
Συντετριμμένος στο άκουσμα του θανάτου του 39χρονου στο μακελειό στα Βορίζια ήταν ο αδερφός του που είναι στις φυλακές της Αλικαρνασσού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive μόλις έμαθε την τραγική είδηση ξέσπασε και ζήτησε επίμονα να πάει στην κηδεία του 39χρονου αλλά ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
Όπως αναφέρουν πηγές φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία.
