Βορίζια: Ξέσπασε στη φυλακή ο αδερφός του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό

Συντετριμμένος στο άκουσμα του θανάτου του 39χρονου στο μακελειό στα Βορίζια ήταν ο αδερφός του που είναι στις φυλακές της Αλικαρνασσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive μόλις έμαθε την τραγική είδηση ξέσπασε και ζήτησε επίμονα να πάει στην κηδεία του 39χρονου αλλά ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν πηγές φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία.