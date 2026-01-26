Βορίζια: Στο νοσοκομείο η μητέρα του Φανούρη Καργάκη – Μεταφέρθηκε με έντονους πόνους στο στήθος

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το cretalive, η γυναίκα η οποία παρέμενε κρατούμενη ενόψει της σημερινής εκδίκασης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στο στήθος και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να προχωρήσει εντός της ημέρας η εισαγωγή της στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Την ίδια ώρα, νοσηλευόμενος στο ΠΑΓΝΗ με covid παραμένει ο σύζυγός της. Αρχικά ο πατέρας του νεκρού στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων νοσηλευόταν φρουρούμενος, ωστόσο με απόφαση εισαγγελέα αποσύρθηκε η αστυνομική συνοδεία.

Μήνυση από την αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη επρόκειτο να δικαστούν στο Αυτόφωρο μετά τη μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον τους η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του έτερου θύματος της ανταλλαγής πυροβολισμών της 1ης Νοεμβρίου 2025, για απειλή και εξύβριση.

Επειδή, ωστόσο, ο πατέρας του 39χρονου ασθενούσε με covid και νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ με χαμηλό οξυγόνο, η υπόθεση είχε διαχωριστεί ως προς αυτόν και η σύζυγός του είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο είχε αναβληθεί για σήμερα Δευτέρα με τη συλληφθείσα να παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται όπως είχε ήδη γράψει το Cretalive, όλο αυτό τον καιρό οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι εκρηκτικές – αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό.

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη άρχισαν να της εκτοξεύουν ύβρεις και απειλές.

Ενδεικτικό του άσχημου κλίματος που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή είναι ότι η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην περνά ή να πλησιάζει μέλος της από τη γειτονιά της.