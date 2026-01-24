Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη για απειλή και εξύβριση

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του μακελειού της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση για απειλή και εξύβριση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Τι προκάλεσε τη νέα ένταση

Ως αφορμή για το νέο επεισόδιο φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, με τους γονείς του Φανούρη να της απευθύνουν – όπως υποστηρίζει – ύβρεις και απειλές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν αποχωρήσει από τα Βορίζια, το κλίμα στο χωριό παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην διέρχονται ή να μην πλησιάζουν μέλη της από τη γειτονιά της.

Παρά τις προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι και να αποφευχθούν νέες εντάσεις, οι συναντήσεις μελών των δύο οικογενειών στα στενά του χωριού ή στα καφενεία συνεχίζουν να πυροδοτούν αντιπαραθέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η πληγή που άνοιξε το αιματοκύλισμα παραμένει ανοιχτή.