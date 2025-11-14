Βορίζια: «Σπάει» τη σιωπή της η μητέρα των Φραγκιαδάκηδων – «Παίρνει όρκο η αδελφή του 39χρονου ότι τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδελφό της;»

Σταματημό δεν έχουν οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει συλλάβει επτά φερόμενους εμπλεκόμενους στο μακελειό στα Βορίζια και από τις δύο οικογένειες. Παραμένουν άφαντα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ αναζητούνται και ο εντολέας και ο κατασκευαστής του εκρηκτικού μηχανισμού, που κρύβονται πίσω από τον 23χρονο και την έκρηξη στο σπίτι, μία μέρα πριν το μακελειό.

Οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να ρίχνουν το μπαλάκι των ευθυνών η μία στην άλλη. Για πρώτη φορά η μητέρα των συλληφθέντων μίλησε στο Live News και έκανε έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στο μακελειό να σταματήσει η βεντέτα.

«Δεν ήταν εκεί η (…). Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδερφό της. Παίρνει όρκο; Παίρνει όρκο ότι τα κοπέλια μου πως τα είδε… πως είδε εμένα τα παιδιά μου; Παίρνει όρκο;

Αλλά έτσι μαθημένοι και παίρνουνε ψεύτικους όρκους και δεν το έχουν αυτοί για τίποτα να παίρνουνε ψεύτικους όρκους. Αυτοί βάλανε την αρχή από μέσα από την φυλακή. Από την Αλικαρνασσό βάλανε την αρχή και τώρα αυτοί συνεχίζουν να φταίνε, να κάνουν και άλλα.

Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν. Ναι να σταματήσει εδώ γιατί άμα δεν σταματήσουν, αυτές θα τα ξανακάνουν, από την αρχή θα ξαναγίνει αυτό».

Από την πλευρά του και ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστήριξε ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στο χωριό.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης. Περιγράφοντας τι συνέβη τη μοιραία μέρα είπε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο Κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάσνικοφ, ένα – δύο καλάσνικοφ και φτάναμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε», είπε.

«Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε από γύρω»

Στην κάμερα του ΕΡΤnews μίλησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, όπου έδωσαν τη δική τους εκδοχή για την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια.

Κάνουν λόγο για ενέδρα στον γιο τους, αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και κάνουν γνωστό ότι είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό, το οποίο μέσω σασμού, δεν έφτασε ποτέ στην αστυνομία.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι που ήταν τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Όπως αναφέρει ο πατέρας του 39χρονου, από το πρωί τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας, ενώ τόνισε ότι δεν βρήκε όπλο όταν έβγαλε το γιο του από το αυτοκίνητό του.

Σοβαρό επεισόδιο πριν έναν χρόνο

Οι γονείς του 39χρονου μίλησαν για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν ένα χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι που είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», είπε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.