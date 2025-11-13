Βορίζια: Καρέ-καρέ η στιγμή που μεταφέρεται ο Φανούρης Καργάκης σε καρότσα αγροτικού μετά το μακελειό

Νέα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το μακελειό που συγκλόνισε τα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα εξαφανισμένα όπλα.

Το MEGA δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό. Σε αυτό φαίνεται συγγενείς του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη, να τον μεταφέρουν στην καρότσα ενός αγροτικού προς το Κέντρο Υγείας, προσπαθώντας να του σώσουν τη ζωή.

Το βίντεο δείχνει ένα άσπρο αγροτικό όχημα να περνά λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, με τον Καργάκη να βρίσκεται στην καρότσα, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς. Μαζί του είναι ο 43χρονος κουμπάρος του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Ο οδηγός του οχήματος είναι ο ξάδελφος του θύματος, επίσης προφυλακισμένος, ενώ συνοδηγός είναι η σύζυγος του 39χρονου.

Τα στοιχεία, οι καταθέσεις και το βίντεο που οδήγησαν στη σύλληψη του 23χρονου

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό ανακαίνιση σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς, φτάνει στα δικαστήρια με καλυμμένο το πρόσωπο. Πρόκειται για τον ανιψιό του 39χρονου θύματος και γιο του προφυλακισμένου για ζωοκλοπές γαμπρού του θύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία και οδήγησαν στην έκδοση του ένταλματος, βασικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι καταθέσεις μαρτύρων όσο και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον 23χρονο να περνάει με το αγροτικό από το σημείο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται και στην κατασκευή της βόμβας, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν παρόντα και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό ενός ακόμα προσώπου που εμπλέκεται στην τοποθέτηση της βόμβας, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος.

Οι στιγμές του μακελειού αποτυπώνονται καρέ-καρέ

Νέα βίντεο ντοκουμέντα έρχονται για πρώτη φορά στο φως μέσω του MEGA και της εκπομπής Live News, αποτυπώνοντας με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν το μοιραίο πρωινό στα Βορίζια.

Στα πλάνα φαίνεται το όχημα του 39χρονου Φανούρη να βγαίνει από το σπίτι του λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει το μακελειό, κατευθυνόμενο προς το σημείο όπου θα γίνονταν οι πυροβολισμοί. Λίγα λεπτά αργότερα, η σύζυγος του 39χρονου, κρατώντας ακόμη το κινητό της στο χέρι, βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι και κατευθύνεται προς το σημείο του αιματοκυλίσματος, προσπαθώντας να φτάσει γρήγορα κοντά στον σύζυγό της.





