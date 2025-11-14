Βορίζια: Τα “περίεργα” τηλεφωνήματα από και προς τις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη – Η ΕΛΑΣ ψάχνει ακόμα τον ηθικό αυτουργό

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο από τις έρευνες για την ένοπλη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Μετά τη σύλληψη του, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 17/11.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εκτός από τα δύο κρίσιμα βίντεο που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους και οδήγησαν στην ταυτοποίηση του βομβιστή, στη διάθεσή τους βρίσκονται και σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων.

Από τα νεότερα στοιχεία, προκύπτει ότι έγιναν τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως κρίσιμο στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 23χρονου βρίσκεται ήδη στις φυλακές, κατηγορούμενος για ζωοκλοπή.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν και να ταυτοποιήσουν τον ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη, που πυροδότησε το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

«Ο 23χρονος συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης. Βέβαια, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έχει τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο στην Αστυνομία ότι είναι ο μοναδικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό», επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα ΜEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ηθικός αυτουργός, να είναι άλλο πρόσωπο που κατασκεύασε και έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό», συμπλήρωσε.

Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμα και μέλη της έτερης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από το μακελειό) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν έχει ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Η συνήγορος υπεράσπισης σημείωσε ότι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.