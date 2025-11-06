Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δυο τραυματίες από το μακελειό στα Βορίζια, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive οι 25χρονος και 30χρονος που είναι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη απολογήθηκαν στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, η οποία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ασχολήθηκε στα δικαστήρια τόσο με τις καταθέσεις των γυναικών της οικογενείας Φραγκιαδάκη, μητέρας των τεσσάρων αδερφών και συζύγου του ενός, όσο και με την περίπτωση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Βορίζια: Συνελήφθη συγγενής του 43χρονου που εμφανίζεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου μετά την σύλληψη συνολικά 5 ατόμων, ύποπτων για συμμετοχή στο αιματοκύλισμα.

Την σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ακολούθησε η σύλληψη ενός συγγενή του γαμπρού το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναζητούνταν για να συλληφθεί καθώς φέρεται να έχει σχέση με το βίντεο που φέρεται να δείχνει τον 43χρονο Μανώλη Καργάκη να ρίχνει με καλάσνικοφ στο σημείο του αιματοκυλίσματος.

Ο Γιώργος Καργάκης, ξάδελφος του 43χρονου, φέρεται να έχει αναγνωριστεί ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο και πυροβολεί με καλάσνικοφ. Ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη φαίνεται να είναι ένας από δράστες με τα καλάσνικοφ που πυροβολούσαν ως ελεύθεροι σκοπευτές από ψηλά.

O Μανώλης Καργάκης αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα.

Αρνείται τα πάντα ο 43χρονος

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το βίντεο παρουσιάζει “δύο ακαθόριστες φιγούρες” και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής για μια τόσο βαριά κατηγορία. Νωρίτερα, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγουμένως, ολοκληρώθηκε η προσαγωγή του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων. Ο 43χρονος, αρνείται τα πάντα για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή.

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί, την Τετάρτη, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή, μέσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σπηλιά, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων. Από εκεί κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αναφέρει το neakriti.gr.

Η συνήγορος σημείωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του συμβάντος και πως «υπάρχουν σημεία και βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια». Όπως υποστήριξε, ο εντολέας της ουδέποτε κατείχε όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λένε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο του μακελειού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγραφεί και ένας δεύτερος άνδρας, δίπλα στον 43χρονο. Έτσι, η ΕΛΑΣ αναζητά και αυτό το άτομο, από την οικογένεια του 39χρονου θύματος, που πυροβολούσε από ψηλά, αν και ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.