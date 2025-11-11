Βορίζια: Έρευνες για τα όπλα και τους εντολείς της φονικής συμπλοκής και στο “βάθος” νέες προσαγωγές

Συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές να συνθέτουν το παζλ της φονικής συμπλοκής με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη.

Οι έρευνες, πλέον, σύμφωνα με το neakriti.gr, κινούνται σε δύο παράλληλους άξονες: αφενός να εντοπίσουν πώς και γιατί οργανώθηκε η αιματηρή επίθεση, και αφετέρου να ανακαλύψουν πού έχουν κρυφτεί τα όπλα της συμπλοκής και ποιος έδωσε την εντολή για να φουντώσει η αντιπαράθεση των δύο οικογενειών.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και αναμένονται 2-3 νέες προσαγωγές που ενδέχεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει τεταμένο, όπως φάνηκε από το νέο επεισόδιο ανάμεσα σε γυναίκες των δύο οικογενειών.

Η 52χρονη κατήγγειλε στην Αστυνομία απειλές, ενώ η 59χρονη έλαβε αυστηρή σύσταση να μην επαναλάβει ανάλογες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί επτά άτομα (πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη) για την αιματηρή συμπλοκή, που σημειώθηκε το Σάββατο 1/11. Τελευταίοι προφυλακισθέντες είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, και ο 48χρονος συγγενής του που αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στο αιματοκύλισμα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι “ο δολοφονηθείς έχει τεράστιο ποινικό μητρώο, με απόπειρες ανθρωποκτονίας”, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για οικογένειες που, παρά το βαρύ παρελθόν τους, είχαν κοινωνική εκπροσώπηση σε τοπικό επίπεδο.

Η ΕΛΑΣ θεωρεί “κλειδί” τον βαρύ οπλισμό και τη διαδρομή του. Εκτιμάται ότι ο 39χρονος δέχτηκε πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, μεταξύ αυτών Καλάσνικοφ και καραμπίνα, ενώ τα όπλα ενδέχεται να έχουν κρυφτεί στον Ψηλορείτη ή κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται επίσης η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε μία ημέρα πριν το μακελειό, στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ., καθώς εκτιμάται ότι αποτέλεσε προειδοποιητικό ή εκδικητικό μήνυμα που πυροδότησε τη σύγκρουση.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται να έχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο ο 43χρονος και ο 48χρονος φέρονται να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο μετέφεραν τον τραυματισμένο 39χρονο, και στο οποίο πιθανόν βρισκόταν μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Όπως ανέφερε και ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων, «θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια».