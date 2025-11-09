Βορίζια: Αναζητούν στον Ψηλορείτη τα όπλα του φονικού και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Δεν έγιναν τα 9ημερα μνημόσυνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί δεν επικεντρώνονται μόνο στο αιματοβαμμένο χωριό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής (09.11) ομάδα των ΕΚΑΜ έκανε έρευνα στον Ψηλορείτη αναζητώντας τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου (01.11). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό ψάχνοντας τα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σκοπός των αστυνομικών είναι να τους εντοπίσουν για να πάρουν τις μαρτυρίες τους, καθώς δεν φαίνεται να έχουν εμπλοκή στους πυροβολισμούς αλλά να είναι αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και για να τους προστατεύσουν από τον νέο γύρο μίσους που έχει επικρατήσει στο χωριό.

Δεν έγινε μνημόσυνο για τους νεκρούς

Παράλληλα, αν και σήμερα συμπληρώνονται 9 ημέρες από τον θάνατο των δύο ατόμων στην εκκλησία δεν έγινε επιμνημόσυνη δέηση, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

«Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας.Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», αρκέστηκε να πει από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού.

Ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Την ίδια ώρα το κλίμα του φόβου παραμένει διάχυτο σε ολόκληρο το χωριό. Τα στόματα παραμένουν κλειστά, ενώ, αύριο θα λειτουργήσουν ξανά και τα σχολεία. Οι αστυνομικοί παραμένουν ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία του χωριού κάνοντας εντατικούς ελέγχους.

Ο 39χρονος επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν το φονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα του μακελειού, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του. Στα κελιά των κρατουμένων οι Αρχές εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που ήταν στην κατοχή των συγγενών του 39χρονου.

Παράλληλα, χθες βράδυ για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης τα δύο άτομα που νοσηλεύονταν, ενώ, αύριο (10.11) θα κληθούν να καταθέσουν τα τρία αδέρφια που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και είχαν ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.