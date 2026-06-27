Φωτιά στην Κάτω Μουλάδα Αιτωλοακαρνανίας – Στην μάχη τρία εναέρια μέσα (εικόνα+βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) όταν φωτιά ξέσπασε στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

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