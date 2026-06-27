Φωτιά στην Κάτω Μουλάδα Αιτωλοακαρνανίας – Στην μάχη τρία εναέρια μέσα (εικόνα+βίντεο)
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) όταν φωτιά ξέσπασε στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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