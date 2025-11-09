Βόλος: Την Τρίτη απολογείται ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων – Είναι πατέρας δύο παιδιών

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Βόλου πέρασε το πρωί της Κυριακής (09.11) ο λιμενικός που συνελήφθη από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ με την κατηγορία ότι ασελγούσε σε ανήλικα αγόρια.

Ο 58χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (11.11). Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο λιμενικός φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα Ρομά αγόρια και να τους προσέφερε χρήματα για να υποκύψουν στις άρρωστες ορέξεις του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από τις οποίες δεν διαπιστώθηκε βιασμός.

Ο συλληφθείς είναι πατέρας δύο παιδιών και υπηρετεί στο λιμεναρχείο Βόλου τα τελευταία οκτώ χρόνια. Μάλιστα, ενώ, στην αρχή δήλωνε άγνοια για όσα του καταλογίζονται στη συνέχεια ζητούσε να μη μάθει τίποτα η οικογένειά του.