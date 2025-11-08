Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός – Κατηγορείται ότι πλήρωνε ανήλικους για ερωτικές συνευρέσεις

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Βόλο, όπου στέλεχος του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής.

Ο 60χρονος λιμενικός φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα αγόρια και να τους προσφέρει χρήματα για να συνευρεθούν ερωτικά μαζί του. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του για τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από τα θύματα μίλησαν στις αρχές για τη δράση του συλληφθέντος, περιγράφοντας τις αρρωστημένες πρακτικές του. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα.