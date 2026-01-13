Βόλος: Συναγερμός σε νοσοκομείο – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Έχει σημάνει συναγερμός στον Βόλο, καθώς ένας άνδρας προσπαθεί να πηδήξει στο κενό από το νοσοκομείο της πόλης.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώνεται το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας 70χρονος άνδρας έχει ανέβει στη μεγάλη σκάλα του κτιρίου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με όσα γράφει το thenewspaper.gr, την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονται σε διαρκή διάλογο μαζί του, προσπαθώντας να τον καθησυχάσουν και να τον πείσουν να αλλάξει στάση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάληξη.

Στο νοσοκομείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, με εργαζόμενους και πολίτες να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν.