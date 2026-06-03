Ρούμπιο: Ελπίζει στην υιοθέτηση ενός «σχεδίου δράσης» μετά τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει ότι οι εν εξελίξει ισραηλολιβανικές διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον θα καταλήξουν σε ένα «σχέδιο δράσης» για την ασφάλεια στον Λίβανο.

«Ελπίζουμε ότι σήμερα θα μπορέσουμε να συντάξουμε ένα κοινό ανακοινωθέν για ένα σχέδιο δράσης, σε μια πορεία προς την ασφάλεια σε αυτή τη χώρα, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολάχ και την επιβλαβή επιρροή της», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, ξεκίνησε ο τέταρτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών απεσταλμένων στην Ουάσινγκτον. Οι συνομιλίες διεξάγονται από τους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην αμερικανική πρωτεύουσα, οι οποίοι είχαν χθες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνάντηση που διήρκησε περίπου επτά ώρες.

Χθες, κατά τη διάρκεια μιας άλλης κοινοβουλευτικής ακρόασης στη Γερουσία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ.

Παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις και παρά τις υποσχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο με την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση να απαντά στοχεύοντας τον ισραηλινό Βορρά.

Σήμερα μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο τα περίχωρα της Βηρυτού. Ισραηλινές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο διασωστών και ενός στρατιώτη.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι ότι έθεσε στο στόχαστρο στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ.