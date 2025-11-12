Βόλος: Προφυλακίστηκε ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανηλίκους

Την πόρτα του ανακριτή στο Βόλο πέρασε σήμερα (12/11) ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το gegonota.news, η απολογία του στον Ανακριτή διήρκησε μια ώρα και στην συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο διερευνούσε καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού Σώματος στη Μαγνησία.

Ο λιμενικός φέρεται να κατηγορείται για τουλάχιστον δύο υποθέσεις με γενετήσιες πράξεις σε ανήλικους, ενώ σε βάρος του διενεργείται νέα έρευνα για ερωτικές επαφές του και με τρίτο ανήλικο κατά το παρελθόν και μάλιστα με τη συμμετοχή ενός ιδιώτη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν αστυνομικοί φέρεται να τον εντόπισαν να περιμένει δύο 14χρονους μαθητές με σκοπό, σύμφωνα με τις αρχές, να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα.

Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν ότι είχαν επαφές μαζί του έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και αποκάλυψαν ότι και μεγαλύτερα ανήλικα παιδιά είχαν σχέσεις μαζί του, δίνοντας και ονόματα.

Ο αντιπλοίαρχος κατηγορείται επίσης για παράβαση καθήκοντος και δωροληψία, μαζί με τρία ακόμη άτομα, ηλικίας 35, 29 και 56 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας συνάδελφος του που υπηρετεί στη Μαγνησία. Ο συνάδελφος αυτός θα παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο, ενώ ο λιμενικός βγαίνει στη σύνταξη στο τέλος του χρόνου.

Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος είχε σταθερές επαφές με τους συγκεκριμένους ανήλικους από τα τέλη Μαΐου, με διακοπή μόνο για ένα μήνα το καλοκαίρι, όταν τα παιδιά είχαν εργαστεί αλλού.