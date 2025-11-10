Βόλος: Αποκαλυπτικές καταθέσεις ανηλίκων για τον λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ανηλίκους, καταγεγραμμένες νόμιμα μέσω επισυνδέσεων, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής, στον οποίο θα παρουσιαστεί αύριο ο λιμενικός από τον Βόλο, κατηγορούμενος για ασέλγεια.

Η παρακολούθηση της δράσης του έγινε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζί με υψηλόβαθμο στέλεχος του Λιμενικού στη Μαγνησία για υποθέσεις δωροληψίας. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο λιμενικός όχι μόνο λάμβανε χρήματα, αλλά είχε και σεξουαλικές επαφές με ανήλικους.

Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, το τελευταίο εξάμηνο, οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν για να τον συλλάβουν. Η σύλληψη έγινε την περασμένη Παρασκευή, έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία, όταν προσπάθησε να παραλάβει δύο 14χρονους μαθητές για να τους οδηγήσει στο πατρικό του διαμέρισμα στον Βόλο. Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν ότι είχαν επαφές μαζί του έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και αποκάλυψαν ότι και μεγαλύτερα ανήλικα παιδιά είχαν σχέσεις μαζί του, δίνοντας και ονόματα.

Ο αντιπλοίαρχος κατηγορείται επίσης για παράβαση καθήκοντος και δωροληψία, μαζί με τρία ακόμη άτομα, ηλικίας 35, 29 και 56 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας συνάδελφος του που υπηρετεί στη Μαγνησία. Ο συνάδελφος αυτός θα παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο, ενώ ο λιμενικός βγαίνει στη σύνταξη στο τέλος του χρόνου.

Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος είχε σταθερές επαφές με τους συγκεκριμένους ανήλικους από τα τέλη Μαΐου, με διακοπή μόνο για ένα μήνα το καλοκαίρι, όταν τα παιδιά είχαν εργαστεί αλλού. Παράλληλα, κατατέθηκαν καταγγελίες για επαφές στο διαμέρισμά του με νεαρούς άντρες, γεγονός που δεν σχετίζεται με την υπηρεσία του. Οι ανακριτικές αρχές διαπιστώνουν ότι ο λιμενικός είχε επαφές με περισσότερα από ένα άτομα κατά τα ραντεβού του, επιβεβαιώνοντας την έκταση της δράσης του.