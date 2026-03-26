Βόλος: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο 1,5 μέτρου για όλη τη νύχτα

Ένας 80χρονος άνδρας απέδειξε τη δύναμη και την αντοχή του, μετά από μια νύχτα που έμεινε εγκλωβισμένος σε φρεάτιο βάθους 1,5 μέτρου στον Βόλο.

Ο ηλικιωμένος είχε φύγει το απόγευμα της Τετάρτης από το σπίτι του στον Δρυμώνα για απογευματινό περίπατο, αλλά στη διασταύρωση για την Παναγία Ξενιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο φρεάτιο, σύμφωνα με το e-thessalia.gr.

Μετά από ώρες που δεν επέστρεφε, η οικογένεια ανησύχησε, καθώς ο 80χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Η Αστυνομία ενημερώθηκε και ξεκίνησαν άτυπες έρευνες με τη βοήθεια δύο πυροσβεστών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα. Οι έρευνες διεκόπησαν λόγω σκοταδιού και συνεχίστηκαν το πρωί με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ.

Τελικά, γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα στο φρεάτιο, κοντά στον δρόμο. Παρά το γεγονός ότι πέρασε εκεί όλη τη νύχτα, ήταν εξαντλημένος αλλά σε καλή κατάσταση, φέροντας μόνο μικρές εκδορές.

Συγγενείς που συμμετείχαν στις έρευνες τον μετέφεραν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για εξετάσεις.