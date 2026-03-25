Βόλος: Από έκρηξη σόμπας αλογόνου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη – «Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες (Εικόνες)

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή, στο Βόλο, όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους.

Τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από σόμπα αλογόνου. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έκρηξη και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη αποδίδεται πιθανότατα στην απότομη είσοδο οξυγόνου στον χώρο, ενδεχομένως από άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου, ενώ η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η δραματική εξέλιξη της τραγωδίας

Η 88χρονη γυναίκα ήταν κατάκοιτη και αδυνατούσε να αντιδράσει. Η 59χρονη κόρη της, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε, χωρίς να καταστεί δυνατή η διάσωσή της.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιος

Στο σπίτι βρισκόταν και ο 40χρονος γιος της 59χρονης, ο οποίος είχε επισκεφθεί τις δύο γυναίκες λόγω της αργίας. Ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από αρμόδιο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.