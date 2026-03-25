Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη μετά από έκρηξη σε σπίτι – Στο νοσοκομείο ακόμη ένα άτομο (Εικόνες & Βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Βόλο, προκαλώντας τραγωδία με δύο νεκρούς και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του theNewspaper, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00, αναστατώνοντας την τοπική κοινωνία. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ηλικίας 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρονται να ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο, νεότερης ηλικίας, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

