Βοιωτία: Πόσα χρήματα πρέπει να επιστρέψει στο κράτος η 62χρονη που έθαψε τη μάνα της σε στάβλο

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση με την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο, για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της θανούσας και τα επιδόματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη που εργάζεται σε ΚΕΠ της Βοιωτίας φέρεται να εισέπραττε επί δύο χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούταν η μητέρα της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η μητέρα της λάμβανε κύρια σύνταξη γήρατος ύψους 846 ευρώ, επικουρική 122 ευρώ και εξωιδρυματικό επίδομα 432 ευρώ, φτάνοντας έτσι στο ποσό των 1.400 ευρώ μηνιαίως.

Εφόσον από τις έρευνες και τις εξετάσεις αποδειχθεί ότι η ηλικιωμένη πέθανε τον Αύγουστο του 2023, όπως ισχυρίζεται η 62χρονη, τότε θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος το ποσό των 33.600 ευρώ με τους νόμιμους τόκους.

Βέβαια, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα, καθώς θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης οφείλεται σε φυσικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η 62χρονη το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στα δικαστήρια, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη.