Βοιωτία: 1.400 ευρώ τον μήνα για δύο χρόνια εισέπραττε η 62χρονη που είχε θάψει σε στάβλο τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη της

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την ανατριχιαστική ενέργεια της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία που έθαψε τη νεκρή μητέρα της σε στάβλο και για 1,5 χρόνο εισέπραττε κανονικά τη σύνταξή της.

Γείτονες και συγγενείς της 62χρονης είχαν τουλάχιστον πέντε χρόνια να δουν την ηλικιωμένη γυναίκα, ωστόσο η κόρη της έβρισκε διάφορες δικαιολογίες και τα κουκούλωνε. «Απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της…», είπε στις αρχές όταν συνελήφθη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Power Talk» η 62χρονη λάμβανε κάθε μηνά το ποσό των 1.400 ευρώ, για τη σύνταξη της μητέρας της, εκτός από τον μισθό της.

Η μητέρα της λάμβανε κάθε μήνα σύνταξη γήρατος 846 ευρώ, επικουρικό 122 ευρώ και εξωϊδρυματικό επίδομα 432 -το επίδομα που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Πολλαπλασιάζοντας τα τα ποσά με το 24, δηλαδή όσοι και οι μήνες που το εισέπραττε, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η 62χρονη έχει εισπράξει μέχρι στιγμής το ποσό των 33.600 ευρώ το οποίο και καλείται να επιστρέψει.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ALPHA, σήμερα (22.09) ο ΕΦΚΑ έκοψε τη σύνταξη της μητέρας της.

«Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα λεφτά»

Η 62χρονη που αφέθηκε ελεύθερη μίλησε μέσω του δικηγόρου της στην εκπομπή «Το έχουμε» στον ΣΚΑΙ λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ντρέπομαι για όλα όσα έχουν συμβεί. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα».

Όπως είπε ο συνήγορός της της Νίκος Γεωργούσης, η 62χρονη παρουσιάστηκε στο Μονομελές, στα δικαστήρια της Θήβας, και ζήτησε αναβολή την οποία και έλαβε: «Σήμερα ήταν στο Μονομελές, για ένα πλημμέλημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης. Ζητήσαμε αναβολή, μας χορηγήθηκε, αφέθηκε ελεύθερη και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το πλημμέλημα αφορά μόνο τη ψευδή κατάθεση, όχι τη μητέρα».

Ο κ. Γεωργούσης είπε ότι «ακόμα δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Αυτό που μου είπε είναι πως έκανε ό,τι έκανε από μεγάλη οικονομική ανάγκη. Η ίδια μου είπε ότι η μητέρα της είναι νεκρή από τον Αύγουστο του 2023».

Ο δικηγόρος είπε ότι η εντολέας του υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ενώ σημείωσε ότι και η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.