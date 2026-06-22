Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη (εικόνες)
Καίει αγροτοδασική έκταση
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 3:40 ήχησε το 112 που ζητούσε από τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί επίγεια και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο σπεύδουν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα μαζί με 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
πηγή στην Google
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