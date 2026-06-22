Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 3:40 ήχησε το 112 που ζητούσε από τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί επίγεια και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο σπεύδουν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα μαζί με 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.