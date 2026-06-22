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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη (εικόνες)

Καίει αγροτοδασική έκταση

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν 7 αεροσκάφη (εικόνες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:45

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού Βοιωτίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 3:40 ήχησε το 112 που ζητούσε από τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Φωτογραφία

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί επίγεια και εναέρια μέσα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο σπεύδουν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα μαζί με 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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