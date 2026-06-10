Βοιωτία: Έσωσαν νεοσσούς πελεκάνων πάνω σε κολώνα ηλεκτροδότησης (βίντεο)

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε σε κολώνα ηλεκτροδότησης στη Βοιωτία, όπου η συνεργασία ειδικών και τεχνικών απέτρεψε τον κίνδυνο για νεοσσούς πελεκάνων που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο εργασιών αποκατάστασης βλάβης.

Οι εικόνες από το βίντεο αποτυπώνουν μια ξεχωριστή στιγμή, όπου η προστασία της άγριας ζωής συνδυάστηκε με την ασφαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης.

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Δεν είναι λίγες οι φορές που η δουλειά των ανθρώπων που ασχολούνται με την περίθαλψη άγριων ζώων ξεπερνά τα όρια ενός κτηνιατρείου.

Το αποδεικνύει και η πρόσφατη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τη συνεργασία της ΑΝΙΜΑ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως περιγράφει η κτηνίατρος άγριων ζώων που συμμετείχε στην αποστολή, χρειάστηκε να ανέβει με ειδικό αναβατόριο στην κορυφή στύλου ηλεκτροδότησης, προκειμένου να απομακρύνει προσωρινά και με απόλυτη ασφάλεια νεοσσούς από τη φωλιά τους.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, ώστε τα συνεργεία να πραγματοποιήσουν εργασίες αποκατάστασης βλάβης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των μικρών πτηνών.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, οι νεοσσοί επανατοποθετήθηκαν στη φωλιά τους, συνεχίζοντας κανονικά την ανάπτυξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

«Ως κτηνίατρος άγριων ζώων, κάποιες φορές η δουλειά σου απαιτεί να βρεθείς πολύ έξω από το περιβάλλον ενός ιατρείου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως λέει, την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσες φορές έχει ξεπεράσει τα όριά της στην προσπάθεια να προστατεύσει την άγρια πανίδα.

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Το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ φορέων, επιστημόνων και τεχνικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των ζώων, ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Και ίσως γι’ αυτό οι εικόνες από το βίντεο καταφέρνουν να συγκινήσουν, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε διάσωση κρύβεται η αφοσίωση ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.