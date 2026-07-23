Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης 23/7 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά και άμεσα κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 4)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας , για σήμερα Πέμπτη 23/7, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)