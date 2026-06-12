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ΕΛΛΑΔΑ

Viral σκηνές από πανηγύρι: Ο κόσμος χορεύει ενώ άνδρας κάνει μονόζυγο από πάνω τους (Βίντεο)

«Δυσκόλεψαν τα πανηγύρια»

Viral σκηνές από πανηγύρι: Ο κόσμος χορεύει ενώ άνδρας κάνει μονόζυγο από πάνω τους (Βίντεο)
Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Τα πανηγύρια ξεκινούν να κάνουν την εμφάνιση τους μαζί με το καλοκαίρι στην ελληνική επαρχία, μαζί με τα ωραία αλλά και την τρέλα που τα συνοδεύει.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου ένα βίντεο από πανηγύρι συλλόγου στην Εύβοια, όπου ενώ βρίσκονται στη σκηνή ο τραγουδιστής με την ορχήστρα και ο κόσμος χορεύει νησιώτικα, ξαφνικά ένας άνδρας σκαρφάλωσε στη μεταλλική κατασκευή και ξεκίνησε να κάνει “γυμναστικές επιδείξεις” πάνω από τα κεφάλια τους.

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Το βίντεο με τη λεζάντα «δυσκόλεψαν τα πανηγύρια» ανέβηκε αρχικά στο Instagram και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιουμοριστικά σχόλια.

Οι χρήστες αναφέρονται τόσο στην αντίδραση του κόσμου και του τραγουδιστή στο θέαμα όσο και στην άψογη φυσική κατάσταση του «αθλητή», αν και πολλοί αναρωτιούνται για την πνευματική του διαύγεια τη συγκεκριμένη στιγμή.

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