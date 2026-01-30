Βιολάντα: “Θα έπαιρνα μία φορητή συσκευή ανίχνευσης που κάνει 60 ευρώ και θα πήγαινα στο υπόγειο” λέει πραγματογνώμονας

Πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ μίλησε το πρωί της Παρασκευής (30/1) για το δυστύχημα στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και το πόρισμα της πυροσβεστικής που εντόπισε προπάνιο στο έδαφος κάτω από το κτίριο στο οποίο προκλήθηκε η έκρηξη που σκότωσε 5 γυναίκες.

Ο Μιχάλης Χρυσοδουλίδης, εξέφρασε την απορία του για τον λόγο της βλάβης, καθώς και για την απουσία αντίδρασης από το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, παρά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου.

«Σύμφωνα με το πόρισμα το πρώτο, πόρισμα της Πυροσβεστικής, φαίνεται ότι υπάρχει μία διαρροή προπανίου από θαμμένο τμήμα του σωλήνα. Αν δεχτούμε αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τρύπησε ο σωλήνας που ήταν θαμμένος στο χώμα.

Δεύτερον, όταν οι εργαζόμενοι τόσο καιρό διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε μία έντονη οσμή στο χώρο του υπογείου, θα έπρεπε κάποιος από το τεχνικό προσωπικό ή κάποιος επιθεωρητής είτε τεχνικός ασφαλείας είτε μηχανικός βάρδιας, να αναρωτηθεί και να το ψάξει.

Το προπάνιο δεν είναι άοσμο όταν είναι για εμπορική και βιομηχανική χρήση, διότι προστίθεται μία χημική ουσία, η αιθυλομερκαπτάνη λέγεται, που προσδίδει μία έντονη μυρωδιά» είπε αρχικά για το πόρισμα της πυροσβεστικής.

“Μία φορητή συσκευή ανίχνευσης κάνει 60 ευρώ”

Στη συνέχεια κατακεραύνωσε την εταιρεία για την αδράνεια της τονίζοντας: «Τι θα έκανα ως μηχανικός: θα έπαιρνα μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου που κάνει 60 ευρώ και θα κατέβαινα στο υπόγειο να ανιχνεύσω αν όντως πραγματικά υπάρχει προπάνιο.

Ακόμη και αν δεν ήταν νομίμως δηλωμένο το υπόγειο, όταν έχεις μία έντονη οσμή για την οποία διαμαρτύρεται προσωπικό γι’ αυτό, δεν θα πάει κάποιος τεχνικός, κάποιος επιθεωρητής της εταιρείας, κάποιος μηχανικός βάρδιας να πάρει μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου να ελέγξει;», τόνισε.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο μοιραίο εργοστάσιο, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο οι ανιχνευτές.

Κηδεύονται σήμερα η Ελένη και η Βασιλική

Εν τω μεταξύ, σήμερα Παρασκευή 30/1 οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη κηδεύεται στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Επίσης, στις 11:30 σήμερα τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τα τρία άλλα θύματα, Αγάπη Μπουνόβα, Σταυρούλα Μπουκουβάλα και Αναστασία Νάσιου, κηδεύτηκαν χθες Πέμπτη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.