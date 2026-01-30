Τραγωδία στη “Βιολάντα”: Αδήλωτο από το 2007 το μοιραίο υπόγειο – “Ξεσκονίζουν” 6 φακέλους του εργοστασίου

Νέα σημαντικά στοιχεία και σοβαρά ερωτήματα έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Τα ευρήματα από την αυτοψία της Πυροσβεστικής και οι μαρτυρίες εργαζομένων αναδεικνύουν σοβαρές παραλείψεις στη λειτουργία και την πυρασφάλεια του εργοστασίου.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η πλημμελής διαχείριση του προπανίου, με υπαιτιότητα της επιχείρησης, οδήγησε στον τραγικό θάνατο των τριών γυναικών.

Την ίδια ώρα, παραμένει αναπάντητο γιατί δεν εντοπίστηκε έγκαιρα η εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου, ενώ ερευνώνονται αν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και αν είχαν δοθεί οι κατάλληλες πιστοποιήσεις.

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν πριν από έξι μήνες με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή.

Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αισθητήρες αερίων.

Αδήλωτο από το 2007 το μοιραίο υπόγειο του εργοστασίου

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Τάσσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 «η πυροσβεστική αλλά και οι κατηγορούμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι ήταν δηλωμένο και τι όχι μέχρι την ημέρα της έκρηξης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπόγειο του εργοστασίου «φαίνεται αδήλωτο στις άδειες μετά το 2007 και σε καμία από τις 8 άδειες που έπονται δεν φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί».

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι ακόμη, «ότι οι εργάτριες ανέφεραν την οσμή, για την οποία το εργοστάσιο παρέπεμπε στην αποχέτευση, σύμφωνα με μαρτυρία. Η αποχέτευση εκλύει θείο, το οποίο βάζουν και μέσα στο προπάνιο. Αυτό, προφανώς, δημιούργησε ένα μπέρδεμα. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε ο μηχανικός του εργοστασίου, να κάνει μια μέτρηση και να βρει από πού προέρχεται αυτό το θείο».

Βέβαια, ζήτημα αποτελεί και το αν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η μέτρηση.

Επιπλέον, βασικό στοιχείο για την ποινική μεταχείριση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και τα δύο στελέχη του εργοστασίου θα είναι το πόρισμα από το χημείο του κράτους για τη συγκέντρωση προπανίου στο σημείο.

Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο στη φονική έκρηξη των Τρικάλων η κακοκαιρία Ντάνιελ.

Από αυτές τις τρύπες «πέρασε» το προπάνιο στο υπόγειο

Εν τω μεταξύ το Mega δημοσίευσε φωτογραφία – ντοκουμέντο που δείχνει τις τρύπες που έπρεπε να κλείσουν, αλλά παρέμεναν ανοιχτές στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα, με αποτέλεσμα να γίνει η φονική έκρηξη.

Ωστόσο, επειδή το υπόγειο ήταν παράνομο, οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Στο μικροσκόπιο έξι φάκελοι για το εργοστάσιο

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την οποία ανέθεσε στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, την ειδική υπηρεσία της πυροσβεστικής που ερευνά την απόφαση.

Η εισαγγελέας ζήτησε να λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις αν το κρίνουν απαραίτητο, κυρίως όμως να κατάσχουν όλους τους φακέλους που συνδέονται με την αδειοδότηση της βιομηχανίας στην οποία έγινε η έκρηξη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, χθες Πέμπτη τα στελέχη της πυροσβεστικής πήγαν στη διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν έξι φακέλους που αφορούν ακριβώς στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, αν έχουν αδειοδοτηθεί οι δεξαμενές, αν είναι σωστή η όδευση των σωλήνων κλπ.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με τα στελέχη της πυροσβεστικής να πηγαίνουν και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία έχουν ήδη ενσωματωθεί δύο ένορκες καταθέσεις των πραγματογνωμόνων που μιλούν για έκρηξη αερίου, και υπάρχουν οι καταθέσεις επτά υπαλλήλων που μιλούν για οσμή προπανίου, κάποιοι λένε για 30 ημέρες, άλλοι για 3 έως 4 μήνες.