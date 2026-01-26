Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (Βίντεο)

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 27/1

Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν πολίτες στο κέντρο των Τρικάλων μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Συγκεκριμένα, οι πολίτες διαμαρτύρονται για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο τεσσάρων εργαζόμενων, ενώ αγνοείται μια ακόμη γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 27/1. «Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν εισακούονται» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ