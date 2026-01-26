Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο (Βίντεο)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν πολίτες στο κέντρο των Τρικάλων μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Συγκεκριμένα, οι πολίτες διαμαρτύρονται για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο τεσσάρων εργαζόμενων, ενώ αγνοείται μια ακόμη γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 27/1. «Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν εισακούονται» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο.