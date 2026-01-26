Τρίκαλα: Θρήνος για τις 4 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο “Βιολάντα”, αγωνία για την πέμπτη – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φονική έκρηξη

Σε κατάσταση σοκ είναι τα Τρίκαλα από την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”, μετά την έκρηξη και τη φωτιά που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο υπόγειο του εργοστασίου εντοπίστηκαν απανθρακωμένες τρεις σοροί εργαζόμενων γυναικών, που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.

Νεότερες πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως εντοπίστηκε νεκρή και η τέταρτη εργαζόμενη που αγνοείται. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ουσιαστικά κάτω από τα χαλάσματα βρέθηκε για μέρος ανθρώπινου σώματος που δεν αναγνωρίζεται, με την Πυροσβεστική να εκτιμά ότι πρόκειται για την τέταρτη αγνοούμενη.

Οι έρευνες στα αποκαΐδια του εργοστασίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να εντοπιστεί και η πέμπτη αγνοούμενη.

Οι σοροί των νεκρών γυναικών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και ταυτοποίηση. Μάλιστα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ είναι σε τέτοια κατάσταση που θα χρειαστεί εξέταση DNA για την αναγνώριση των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι και ο πυροσβέστης που τραυματίστηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο Τρικάλων.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για την τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα”:

«Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων».

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Σαλέπης, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας trikalaola, ανέφερε στο MEGA ότι η μειωμένη παρουσία (υπολογίζεται ότι κανονικά θα ήταν στο κτίριο 30 εργαζόμενοι αντί για 13 που ήταν τα ξημερώματα της Δευτέρας) οφειλόταν σε απόφαση της διοίκησης της εταιρείας, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας.

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ενώ η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι τεράστια, με ένα μέρος του κτιρίου να έχει καταρρεύσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ωστικό κύμα από την ισχυρή έκρηξη ήταν τόσο μεγάλο, που «έκοψε στα δύο» το εργοστάσιο, προκαλώντας κατάρρευση τμημάτων της εγκατάστασης.

Όπως δήλωσε στο thesspost.gr, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος, «η έκρηξη έγινε στην πίσω πτέρυγα. Μια πτέρυγα έχει ισοπεδωθεί, λες και έχει πέσει πύραυλος»,.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ και εννέα βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Τρίκαλα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φονική έκρηξη

Την ίδια ώρα, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της σφοδρής έκρηξης στο εργοστάσιο και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια. Μάλιστα, δόθηκε εντολή να μεταβεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το τραγικό περιστατικό φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση.

Εκεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη. Ωστόσο, μερικά από τα σενάρια που εξετάζονται σχετικά με τον «ένοχο» της έκρηξης είναι η αμμωνία και προπάνιο.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ειδικοί αναλυτές ελέγχουν και μάλιστα εξονυχιστικά τις συνθήκες της έκρηξης και παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίον το υπόγειο της επιχείρησης, μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Όπως υποστηρίζει η ίδια πηγή, εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως, για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμώνων.

Ένας από αυτούς, ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, μίλησε στο thesspost.gr και υποστήριξε ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Εκείνος εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία.

Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Βιολάντα: Οι ανακοινώσεις της εταιρείας

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα.

Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Η ανακοίνωση της εταιρείας, που εκδόθηκε πριν τον εντοπισμό των νεκρών γυναικών, ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».