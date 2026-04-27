«Βιολάντα»: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος παραγωγής – Ο διευθυντής πήρε προθεσμία

Η απολογία του υπεύθυνου παραγωγής για την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04).

Αντίθετα, ο διευθυντής του εργοστασίου δεν κατέθεσε απολογία, καθώς ζήτησε και του παραχωρήθηκε προθεσμία μέχρι τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος ανεπάρκεια του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Ο υπεύθυνος παραγωγής, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική έκρηξη, καθώς και το αν τα αρμόδια στελέχη είχαν γνώση ή επέτρεψαν τον κίνδυνο.

Σχετικά με το ζήτημα που εξετάζεται από τον ανακριτή, δηλαδή αν υπήρξαν προειδοποιήσεις ή αναφορές από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη μυρωδιά αερίου, ο κ. Χαρμάνης, δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, ανέφερε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν είναι βάσιμη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να αγνοούσε έναν τέτοιο κίνδυνο χωρίς να προειδοποιήσει.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους εμπλεκόμενους είναι εξαιρετικά σοβαρές και αφορούν κακουργηματικές πράξεις, όπως άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχουν ευθύνες και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Απομένει η ολοκλήρωση της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Από το πόρισμα του ΕΜΠ προκύπτει ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές στο εργοστάσιο είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, με δύο μεγάλες τρύπες να επιτρέπουν τη διαρροή του εύφλεκτου αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις μετά την απολογία του διευθυντή του εργοστασίου.

Παραμένει κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Προφυλακισμένος παραμένει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», διότι απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφεθεί ελεύθερος.