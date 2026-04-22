Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Απολογείται σήμερα (22/4) ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα που βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης από τις 18 Φεβρουαρίου για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Στο μεταξύ, στις 27 Απριλίου αναμένεται να απολογηθούν και άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου αναμένεται να δηλώσει εκ νέου συγκλονισμένος για τον άδικο χαμό των πέντε εργαζομένων γυναικών και αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειες τους μέχρι τέλους. Την ίδια ώρα θα ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο.

Έπειτα, θα αναφέρει ότι το έμαθε «πολύ αργά» και πληροφορήθηκε ότι η οσμή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες.

Την ίδια στιγμή θα πει ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν και επτά τραυματίες από την φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Όπως είχε μεταδώσει η ΕΡΤ, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην πρότασή της.

Είχε υπογραμμίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.