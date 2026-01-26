Βιολάντα: «Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς – Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα τρία παιδιά της», λέει η αδερφή της αγνοούμενης

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01), μετά την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας είχαν εντοπιστεί τέσσερις σοροί γυναικών, ενώ μία ακόμη εργαζόμενη αγνοούταν στα συντρίμμια.

Αναφορές ότι εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο

Το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) εντοπίστηκαν και άλλα ανθρώπινα μέλη τα οποία εξετάζονται αν ανήκουν στην σορό της αγνοούμενης εργαζόμενης. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα θρηνεί τον θάνατο τεσσάρων γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές ζήτησαν από συγγενείς των θυμάτων την παροχή γενετικού υλικού (DNA), ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

«Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά της»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδελφής της αγνοούμενης γυναίκας, η οποία μίλησε στην εκπομπή Live News. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ή την Πυροσβεστική, ενώ, όπως είπε, η οικογένεια πληροφορείται τις εξελίξεις μόνο μέσα από ανεπίσημες πηγές.

Η άτυχη γυναίκα έχει τρία παιδιά, ηλικίας 23, 18 και 15 ετών, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Η ίδια τόνισε ότι η αδελφή της δεν είχε εκφράσει ποτέ παράπονα για τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε, έχει ήδη δώσει δείγμα DNA στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες υπηρεσίες στη Λάρισα, ενημερώθηκε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.