Βιολάντα: Οι τρομακτικές στιγμές που έζησαν οι εργαζόμενοι – “Έπεσε το ταβάνι από την έκρηξη”

Πραγματικό τρόμο έζησαν οι εργαζόμενοι που σώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου με 4 τουλάχιστον εργαζόμενες να χάνουν την ζωή τους και άλλοι 6 να τραυματίζονται. Οι τραυματίες, που λίγες ώρες νωρίτερα συμμετείχαν στην κοπή της πίτας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, χωρίς να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, περιέγραψε την κατάσταση των έξι τραυματιών, αλλά και πώς κατάφεραν να σωθούν. «Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες, οι οποίοι είναι σε άριστη κατάσταση. Οι πέντε ήδη έχουν φύγει από το νοσοκομείο, έχουν αποχωρήσει, ο έκτος αποχωρεί τώρα. Δεν έχουν εγκαύματα, δεν έχουν κάτι».

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν κοντά στη πόρτα της εξόδου και είδαν την οροφή να καταρρέει από την ισχύ της φονικής έκρηξης.

«Αυτό που μας περιγράφουν εμάς οι έξι αυτοί (σ.σ. τραυματίες) είναι ότι ήταν κοντά στην έξοδο, άκουσαν μία έκρηξη, έπεσε το ταβάνι, η σκεπή από πάνω και αμέσως έφυγαν και βγήκαν έξω (…) Πρόλαβαν και βγήκαν έξω. Περιγράφουν σκηνές κόλασης».

«Πάντως, οι έξι αυτοί άνθρωποι μού είπαν ότι δεν έχουν εγκαύματα, δεν έχουν τραύματα, είναι μια χαρά».

Εργαζόμενη του εργοστασίου: “Είναι πέντε οι νεκροί”

Μία από τις εργαζόμενες του εργοστασίου η οποία όμως δεν ήταν παρούσα τη στιγμή της έκρηξης, αλλά δούλευε πρωινή βάρδια, δήλωσε στο Star: «Είναι πέντε οι νεκροί, οι τέσσερις έχουν βρεθεί, η μία αγνοείται. Δεν ξέρουμε ούτε τι έγινε, ούτε τι το προκάλεσε, ούτε τίποτα. Δεν δούλευα εκείνη την ώρα, ήμουν στην πρωινή βάρδια.

Ξύπνησα το πρωί για να έρθω για δουλειά και το είδα στο ίντερνετ. Από ό,τι λένε το υπόγειο ήταν καθαρό, δεν είχε κάτι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Πρέπει να περάσει όλο αυτό το σοκ. Καταρχήν δεν έχουν ταυτοτοποιηθεί ακόμα οι σοροί. Οι οικογένειες είναι σε σοκαριστική κατάσταση, έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους».

«Γνώριζα τρία άτομα από αυτά, έχουν παιδιά… Τέσσερις που γνωρίζω εγώ είναι χρόνια στο εργοστάσιο, η μία ήταν πολύτεκνη, η άλλη είχε ένα αγοράκι», συμπλήρωσε η ίδια.

Κεραμέως: “Κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο σημείο”

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα εκφράζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».