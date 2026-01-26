Βιολάντα: Θρήνος για τα θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα – Εργαζόμενες και μητέρες

Στο πένθος βυθίστηκαν τα Τρίκαλα αλλά και το πανελλήνιο μετά από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και είχε ως αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και μια εργαζόμενη να είναι αγνοούμενη.

Ήδη τα πρώτα ονόματα από τα θύματα της τραγωδίας έχουν γίνει γνωστά και όπως φαίνεται πρόκειται για εργαζόμενες του εργοστασίου, οι οποίες αφήνουν πίσω τα παιδιά τους και τις οικογένειες τους.

Ένα από τα θύματα είναι η Βούλα Μπουκουβάλα, που είναι μια μητέρα τριών παιδιών και έχασε τόσο απρόσμενα τη ζωή της, ενώ στο πένθος βυθίστηκε και η οικογένεια της 45χρονης Έλενας Κατσαρού, η οποία αφήνει πίσω της ένα 13χρονο αγόρι. Η Βούλα Μπουκουβάλα

Μάλιστα, η τελευταία δούλευε εναλλάξ με τη μητέρα της στο ίδιο εργοστάσιο, προκειμένου να μπορεί να είναι με το παιδί της το πρωί, ενώ το βράδυ ήταν στη δουλειά της. Έλενα Κατσαρού

Από εκεί και πέρα, θύμα της ανείπωτης τραγωδίας είναι και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων αφήνοντας πίσω της δυο παιδιά, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε και καφέ στην περιοχή πριν πιάσει δουλειά στην «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Βιολάντα: Αναφορές ότι εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” τα ξημερώματα στην περιοχή των Τρικάλων.

Οι έρευνες των πυροσβεστικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) εντοπίστηκαν και άλλα ανθρώπινα μέλη τα οποία εξετάζονται αν ανήκουν στην σορό της αγνοούμενης εργαζόμενης. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα θρηνεί τον θάνατο τεσσάρων γυναικών που εργάζονταν στο εργοστάσιο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Ειδικότερα, τα στελέχη της πυροσβεστικής συλλέγουν ανθρώπινα μέλη από τον τόπο της τραγωδία και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουν αν ανήκουν στον τέταρτο νεκρό εργαζόμενο η τον πέμπτο. Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να γίνει εξέταση DNA για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι ειδικοί πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίστηκαν «βλέπουν» διαρροή υγραερίου πίσω από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ένα από τα στελέχη του αρμόδιου κλιμακίου αναφέρει στο ThessPost.gr ότι η ικανή συγκέντρωση υγραερίου από διαρροή στο υπόγειο του εργοστασίου, θεωρείται ως το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν από το πρωί στον χώρο.

Αυτό το οποίο μπαίνει στο μικροσκόπιο του κλιμακίου, είναι το ποιο ήταν το σημείο του πυρήνα. Τι προκάλεσε την έκρηξη και ποιο ήταν το μέσο έναυσης.

Κατά την ίδια πηγή, ένας πολύ μικρός σπινθήρας που ξεκινά από κάποιον αυτοματισμό, ακόμη και από ένα απλό άνοιγμα στα φώτα – μια εκδοχή που παρουσιάστηκε νωρίτερα και μέσω του μηχανικού – μηχανολόγου, Βασίλη Παπαδόπουλου – μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη. Η έρευνα, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, ξεκινά από το μηδέν: Από την αιτία της έκρηξης και εν συνεχεία της φωτιάς, έως και τα μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης κτλπ, με το πρώτο ασφαλές πόρισμα – αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – να κοινοποιείται σε δέκα ημέρες από τώρα.

Στη Λάρισα η νεκροψία και η ταυτοποίηση των σορών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, οι έξι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πυροσβέστης, νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και έλαβαν εξιτήριο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, οι σοροί των άτυχων γυναικών θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Λόγω του ότι οι σοροί είναι απανθρακωμένες, η ταυτοποίηση θα γίνει μέσω εξέτασης DNA, όπως επιβεβαίωσε συγγενής της 40χρονης αγνοούμενης στo DEBATER: “Η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες ήταν τραγική. Όλα συνέβησαν στο υπόγειο. Όταν κατέβηκαν κάτω βρήκαν τις σορούς μέσα. Μας ζήτησαν για να ταυτοποιηθούν να δώσουμε DNA. Περιμένουμε τώρα”

Επίσης, τονίζεται ότι στο σημείο της τραγωδίας, καθώς και στο νοσοκομείο Τρικάλων βρίσκονται ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Βιολάντα: Οι ανακοινώσεις της εταιρείας

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα.

Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Η ανακοίνωση της εταιρείας, που εκδόθηκε πριν τον εντοπισμό των νεκρών γυναικών, ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».