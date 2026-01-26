Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα – Η νύχτα έγινε μέρα

Την ώρα που τα Τρίκαλα και ολόκληρη η χώρα βρίσκονται σε κατάσταση πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», έρχονται στο φως εικόνες που αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο την ισχύ της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01).

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το DEBATER ο ουρανός φωτίστηκε στιγμιαία, μετατρέποντας τη νύχτα σε μέρα.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Το βίντεο καταγράφηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Από τύχη δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα

Να θυμίσουμε ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ορισμένοι από αυτούς βρέθηκαν στο εργοστάσιο στις 06:00 τα ξημερώματα, και αντίκρισαν τα χαλάσματα καθώς το κτίριο στην ουσία κόπηκε στη μέση από την έκρηξη και τη φωτιά.

Η έκρηξη που προηγήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, αφήνοντας πίσω της 4 νεκρές εργαζόμενες, μία αγνοούμενη και 7 τραυματίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο υπόγειο του εργοστασίου εντοπίστηκαν απανθρακωμένες τρεις σοροί εργαζόμενων γυναικών, που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.