Βίντεο που σοκάρει από την απόπειρα βιασμού εις βάρος 25χρονης – “Άτομο υπεράνω υποψίας” λέει η μητέρα της για τον 64χρονο

Σοκαριστικές εικόνες δείχνει βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 64χρονος προσπάθησε να βιάσει 25χρονη κοπέλα ΑμεΑ και την αδελφή της στην Κυψέλη το πρωί του Σαββάτου (21/2).

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το MEGA, την απεχθή πράξη απέτρεψε η μητέρα των παιδιών που εντόπισε τον δράστη μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών και έτρεξε προς το σπίτι. Μάλιστα, ο 64χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, και γνωστός στην γειτονιά εκεί, καθώς βοηθούσε σε διάφορες δουλειές τους κατοίκους τράπηκε σε φυγή αφού χτύπησε το κορίτσι αλλά και την μητέρα του.

Στις εικόνες, φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει μέσα στο σπίτι, να κλειδώνει και στη συνέχεια να προσπαθεί να κακοποιήσει την κοπέλα. Όταν 5 λεπτά μετά, μπαίνει στο σπίτι η μητέρα της, να τον χτυπάει με ένα τηγάνι και εκείνος απαντάει με δικά του χτυπήματα χτυπώντας την γυναίκα ανελέητα.

Ο 64χρονος ήταν άτομο υπεράνω πάσης υποψίας λόγω των θελημάτων που έκανε στην γειτονιά είπε η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο MEGA. Μάλιστα, η ίδια ζήτησε να βγουν φωτογραφίες του στη δημοσιότητα, μην τυχόν έχει προβεί σε ανάλογες πράξεις και στο παρελθόν.

Κατά την καταγγελία, ο φερόμενος ως δράστης είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια τα τελευταία χρόνια και προσφερόταν περιστασιακά να βοηθά σε καθημερινές ανάγκες, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o δράστης φέρεται να είναι 64χρονος γνωστός της οικογένειας που γνώριζε την μητέρα των παιδιών. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, η μητέρα είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη στο συσσίτιο της εκκλησίας καθώς έπαιρναν από εκεί μαζί φαγητό και κάποιες φορές ο 64χρονος τους το πήγαινε στο σπίτι.

Ο φερόμενος δράστης έχει δύο γιους και μία κόρη. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του.

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.