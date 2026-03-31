Πειραιάς: 54χρονη δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από 27χρονο – Τη θώπευσε κι επιχείρησε να τη βιάσει

Θύμα απόπειρας βιασμού έπεσε μια 54χρονη γυναίκα στον Πειραιά, όταν ένας 27χρονος Παλαιστίνιος της επιτέθηκε ενώ πήγαινε στη δουλειά της.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου στον Πειραιά, στην Άκρη Κονδύλη, όταν η 54χρονη γυναίκα, εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ, πήγαινε στη δουλειά της και όπως ανέφερε, ένας μελαμψός άγνωστος άνδρας, της επιτέθηκε με σεξουαλικά κίνητρα, την πέταξε κάτω, τη θώπευσε και επιχείρησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά και ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έκαναν περιπολία στην περιοχή, αφού αναγνωρίστηκε από το θύμα της επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και τον νόμο περί αλλοδαπών, καθώς δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη χώρα.