Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 115 μονάδων
Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 115 μονάδων (+0,24%), στις 48.578,72 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 86,68 μονάδων (+0,36%), στις 24.102,70 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 18,33 μονάδων (+0,26%), στις 7.041,28 μονάδες.
