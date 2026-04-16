Κεφαλονιά: «Παρενοχλούσαν την Μυρτώ και επειδή δεν ενέδιδε, εφάρμοσαν σχέδιο» ανέφερε ο πατέρας της 19χρονης

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζουνται με αμείωτους ρυθμούς.

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας μιλώντας στο MEGA τόνισε πως οι κατηγορούμενοι «ενοχλούσαν σεξουαλικά» την Μυρτώ και επειδή δεν ενέδιδε τότε αποφάσισαν να εφαρμόσουν σχέδιο.

«Την Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook. Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε» ανέφερε ο πατέρας της.

Θάνατος Μυρτούς στην Κεφαλονιά: «θα σε βρω και θα σε σκοτώσω» της είχε πει ο 23χρονος σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της

Μια νέα αποκάλυψη για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει φίλη της 19χρονης στην εκπομπή Live News του MEGA ο 23χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση φαίνεται στο παρελθόν να είχε απειλήσει πως θα σκοτώσει την 19χρονη διαδικτυακά.

«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; (Η Μυρτώ) Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν» είπε αρχικά η φίλη της άτυχης 19χρονης για να προσθέσει:

«Αλλά δεν ήταν από το από το προφίλ της η Μυρτώ. Ήταν από άλλο προφίλ και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω ΟΜΕ, με αυτό το παιδί (τον 23χρονο), από αυτά που γνωρίζεις άτομα, μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι η εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα ‘’Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;’’. Μου λέει ‘’όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα’’».

Κεφαλονιά: «Ξύπνησα το πρωί χωρίς να θυμάμαι τίποτα» – Νεαρή καταγγέλλει τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα

Σε καταγγελία για τις κινήσεις του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα όταν συναντήθηκαν σε μπαρ προχώρησε μια νεαρή κοπέλα στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Live News» του MEGA η κοπέλα είπε ότι την επόμενη μέρα ξύπνησε στο κρεβάτι της χωρίς να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ αλλά ούτε το πώς βρέθηκε εκεί.

«Εμένα μου έτυχε μια φορά, δεν μίλησα. Όταν άκουσα πριν γίνει το περιστατικό πήγε αμέσως αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό μου χωρίς να έχουν βγει τα ονόματα. Γι’ αυτό και έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, γιατί μου είχε συμβεί κι εμένα. Εγώ είχα βγει μόνη μου, έχω δηλώσει στην αστυνομία. Ήμουν μετά από χωρισμό. Είχα βγει να πιω δύο ποτά με 10 ευρώ για να μην πιω παραπάνω και βρέθηκα στο κρεβάτι μου την επόμενη μέρα, χωρίς να θυμάμαι τι έχει γίνει την προηγούμενη. Και μετά μου είπαν το πρωί ήταν αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου και χορεύουμε. Τον θυμάμαι αμυδρά δηλαδή τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Πάει το μυαλό μου σε ουσίες. Αυτό έχει ρίξει και στην κοπέλα. Εμένα, σας λέω, πριν βγει το όνομά του στη δημοσιότητα, πριν το πουν στην Κεφαλονιά, μόλις άκουσα αυτή την ιστορία, λέω αυτός είναι. Ναι, έχει κακή φήμη στο νησί ο άνθρωπος αυτός. Κι αυτός και ο αδελφός του. Εγώ φοβήθηκα και δεν ξαναβγήκα ούτε καν στο μαγαζί. Εγώ λιποθύμησα μέσα στο μαγαζί, με μάζεψε μια κοπέλα και μου είπε το επόμενο πρωί τι έγινε.

Και δεν μίλησα ποτέ γιατί είμαστε γνωστή οικογένεια στην κοινωνία, οπότε δεν έκατσα ποτέ να το συνεχίσω το θέμα. Εγώ κατάλαβα τι έγινε το επόμενο πρωί. Εκείνη την ώρα συνήλθα, είχα τις αισθήσεις μου το ίδιο βράδυ, απλά δεν το καταλάβαινα. Εγώ ξύπνησα στο σπίτι μου και δεν θυμόμουν πώς βρέθηκα στο κρεβάτι μου. Δηλαδή τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Βρέθηκε δίπλα μου, με πλησίασε και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι ήμουν σε μία κατάσταση μέθης. Αυτός το κάνει σύστημα, αυτός να ξέρετε, αυτός και ο αδερφός του, στην κοινωνία έχουν πολύ κακό όνομα» ανέφερε.