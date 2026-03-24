Αυτός είναι ο «δράκος» του Πειραιά – Επιτέθηκε σε επτά γυναίκες

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του 36χρονου «δράκου» του Πειραιά που επιτέθηκε σε επτά γυναίκες.

Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος φέρεται να είναι ο δράστης μιας απόπειρας βιασμού, καθώς και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών, που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη την 16-3-2026 στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή.

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

LAFANDY (επ.) Youssef (ον.) του Mahrous και της Sahla, γεννηθέντα 5-8-1990 στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, ο 36χρονος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, αρχικά εντόπιζε, νεαρές κυρίως γυναίκες, ακόμα και ανήλικες, που κινούνταν πεζή πλησίον σταθμών «ΜΕΤΡΟ» στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στη συνέχεια τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας με αυτό τον τρόπο βάναυσα την γενετήσια αξιοπρέπειά τους, ενώ σε μία περίπτωση, αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε -7-.

Επειδή οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν το έννομο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας, μεταξύ άλλων και ανηλίκων, και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης αξίας που συνιστά ύψιστη συνταγματική αρχή, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος και άλλων θυμάτων και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 15:00 ώρα της 23-5-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.