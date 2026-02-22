Κυψέλη: Υπεράνω υποψίας ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει κοπέλα ΑμεΑ – “Έκανε θελήματα για όλη την γειτονιά”

Νέες δηλώσεις έκανε σήμερα (22/2) η μητέρα της 25χρονης κοπέλας στην Κυψέλη την οποία αποπειράθηκε να βιάσει μέσα στο σπίτι της ο 64χρονος.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν άτομο υπεράνω πάσης υποψίας λόγω των θελημάτων που έκανε στην γειτονιά είπε η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο MEGA. Μάλιστα, η ίδια ζήτησε να βγουν φωτογραφίες του στη δημοσιότητα, μην τυχόν έχει προβεί σε ανάλογες πράξεις και στο παρελθόν.

Τέλος, υπογράμμισε ότι ο 64χρονος άνδρας είναι πατέρας 3 παιδιών με την μία κόρη του να επικοινωνεί με την μητέρα της 25χρονης και να εκφράζει την στήριξη της καθώς και η ίδια τον έχει καταγγείλει για περίπτωση κακοποίησης όταν ήταν μικρότερη

Στο μεταξύ, η μητέρα είχε περιγράψει τις σκηνές που αντίκρισε όταν επέστρεψε σπίτι και είδε τον 64χρονο να επιχειρεί να βιάσει την κόρη της.

«Ξεκλειδώνω και τον βλέπω πάνω στο παιδί μου. Τρέχει προς την τουαλέτα να ντυθεί. Πήγα εκεί και του είπα τέλος πάντων πολλά. Τον έβρισα… χίλια μύρια. Βγαίνοντας έξω τρέχω, βουτάω ένα τηγάνι. Έψαχνα ένα μαχαίρι που έχω τεράστιο μέσα στο σπίτι. Βουτάω το τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου, δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός το εκμεταλλεύτηκε και άρχισε να με χτυπάει», είπε η μητέρα﻿.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o δράστης φέρεται να είναι 64χρονος γνωστός της οικογένειας που γνώριζε την μητέρα των παιδιών. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, η μητέρα είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη στο συσσίτιο της εκκλησίας καθώς έπαιρναν από εκεί μαζί φαγητό και κάποιες φορές ο 64χρονος τους το πήγαινε στο σπίτι.

Ο φερόμενος δράστης έχει δύο γιους και μία κόρη. Μάλιστα, δεν έχει επαφές ούτε με τα παιδιά ούτε με την σύζυγό του.