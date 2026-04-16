Κεφαλονιά: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς – Τα μυστηριώδη μηνύματα και τα χρήματα με iris

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται νέα, καταιγιστικά στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις τελευταίες επικοινωνίες της κοπέλας και στις κινήσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον της τις μοιραίες ώρες.

Σύμφωνα με μαρτυρία που έφερε στο φως η εκπομπή «Live News», ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα φαίνεται πως ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με το θύμα. Όπως κατέθεσε ο ίδιος, η 19χρονη τον κάλεσε μέσω βιντεοκλήσης τα ξημερώματα, δηλώνοντας σε κατάσταση αμόκ ότι εγκατέλειψε το σπίτι της και σκόπευε να κοιμηθεί στον δρόμο λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ο 66χρονος της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ μέσω IRIS, προκειμένου εκείνη να εξασφαλίσει διαμονή σε κατάλυμα. Η τελευταία τους οπτική επαφή ήταν στις 04:02. Η κοπέλα ήταν στο κρεβάτι του δωματίου, όταν η κλήση διεκόπη βίαια. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η σύνδεση κόπηκε μόλις κάποιος εισήλθε στο δωμάτιο, με την 19χρονη να προφέρει ένα συγκεκριμένο όνομα πριν «πέσει» η γραμμή.

Ο ρόλος του 23χρονου και το κινητό τηλέφωνο

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και από τη στάση του 23χρονου φίλου της κοπέλας, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε φέρει σε επαφή την 19χρονη με τον 66χρονο μέσω διαδικτύου.

Στις 05:04, ο 23χρονος κάλεσε τον 66χρονο ενημερώνοντάς τον ότι η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο ίδιος παρέμενε στο δωμάτιο έχοντας στην κατοχή του το κινητό της τηλέφωνο. Σε επόμενη επικοινωνία (05:34), ο νεαρός εμφανίστηκε έντονα θορυβημένος, δηλώνοντας πως φοβάται να πλησιάσει το νοσοκομείο λόγω της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Τελικά, αντί να παραδώσει το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, στις Αρχές ή στην οικογένεια, ο 23χρονος ενημέρωσε πως το άφησε σε μια καφετέρια, ζητώντας από μια φίλη της 19χρονης να το παραλάβει.

Η αστυνομία εξετάζει πλέον εξονυχιστικά τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα ψηφιακά ίχνη, προσπαθώντας να ταυτοποιήσει το πρόσωπο που μπήκε στο δωμάτιο στις 04:02 και να διαλευκάνει αν η «ανησυχία» του 23χρονου κρύβει περαιτέρω εμπλοκή στην τραγική κατάληξη της κοπέλας.