Το Ιράν ζητά πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο

Το Ιράν χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, λέγοντας ότι ήταν μέρος μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ και μεσολάβησε το Πακιστάν, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ ζήτησε την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων.

Επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν, ιδίως τις τελευταίες 24 ώρες, οι οποίες, όπως είπε, οδήγησαν στην ανακοίνωση 10ήμερης κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.