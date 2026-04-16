Χεζμπολάχ: Καλεί τους Λιβανέζους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις περιοχές που στοχοποιούνται από το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ κάλεσε σήμερα το βράδυ τους Λιβανέζους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις περιοχές που στοχοποιούνται από το Ισραήλ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ακριβώς τα μεσάνυχτα.

“Απέναντι σε έναν ύπουλο εχθρό που έχει συνηθίσει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, σας καλούμε να έχετε υπομονή και να μην μεταβείτε στις περιοχές του νότου που στοχοποιούνται, στη Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, έως ότου η κατάσταση ξεκαθαρίσει πλήρως”, δήλωσε το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, συνέστησε επίσης στους πολίτες να περιμένουν “να βεβαιωθούν ότι η εκεχειρία ανακοινώθηκε επίσημα και τέθηκε σε ισχύ”, καλώντας τους να “περιμένουν το πρωί” προτού να βγουν στους δρόμους.