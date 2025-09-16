Βίντεο – ντοκουμέντο: Ο Παλαιστίνιος απομακρύνεται μετά τη φωτιά στον Υμηττό – Συνελήφθη για επιθέσεις στο Αιγάλεω

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον 32χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω να απομακρύνεται από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στον Υμηττό.

Από το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού. Ο 32χρονος είχε προηγουμένως συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον Άγιο Παντελεήμονα και βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ταυτοποίησαν τον δράστη μέσα από το βίντεο με τη 17χρονη κοπέλα στο Αιγάλεω, καθώς φορούσε τα ίδια ρούχα με τον ύποπτο για τη φωτιά στον Υμηττό.

Στο βραδινό δελτίο της ΕΡΤ News προβλήθηκε το βίντεο όπου φαίνεται να απομακρύνεται, λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Η εμπλοκή του σε πράξη εμπρησμού, οι σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και η προηγούμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας καταδεικνύουν ένα άτομο χωρίς αναστολές και σεβασμό προς τους άλλους ή το περιβάλλον.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης να ακολουθεί τη 17χρονη μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις, παρά τις προειδοποιήσεις της ότι υπάρχουν κάμερες.

Τελικά, δύο διερχόμενοι άνδρες τον ακινητοποίησαν και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση, ενώ τα θύματα τον αναγνώρισαν.