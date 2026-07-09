Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – «Ξεκίνησε από εργασίες η πυρκαγιά, έχουν γίνει συλλήψεις»

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης 9/7/

Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξέκίνησε από ξερά χόρτα από εργασίες που γινόντουσαν και να επεκτάθηκε σε αποθήκη με είδη υγιεινής.

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«Από την ενημέρωση που έχουμε, η φωτιά ξεκίνησε από όμορο σημείο, από εργάτες που έκαναν κάποιες εργασίες. Μάθαμε ότι έγιναν οι απαραίτητες συλλήψεις. Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε τυχόν ενέργεια και διαδικασία» ανέφερε μιλώντας στο karfitsa.gr η δήμαρχος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε, «ελέγχουν τη φωτιά. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει όλα τα οχήματα των όμορων δήμων και δύο ελικόπτερα. Έρχονται και οχήματα από την Περιφέρεια», ενώ στο σημείο για αυτοψία βρέθηκε και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Παράλληλα, ήχησε το 112 λόγω των καπνών από τη φωτιά που ξέσπασε.