Αιγάλεω: Κατηγορούμενος και για εμπρησμούς ο 32χρονος που επιτέθηκε σε δυο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα (Φωτογραφίες)

«Πλούσιο» φαίνεται να είναι το βιογραφικό του 32χρονου από την Παλαιστίνη, ο οποίος επιτέθηκε σε δυο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, ο Παλαιστίνιος συνελήφθη από τις Αρχές σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Αιγάλεω: Το χρονικό της τριπλής επίθεσης

Στιγμές τρόμου έζησαν τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, που μπήκαν στο στόχαστρο ενός 32χρονου Σύρου, με αρρωστημένες ορέξεις.

Ο 32χρονος το μεσημέρι της Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 13:15 επιτέθηκε αρχικά σεξουαλικά σε μία 14χρονη, ρίχνοντάς την στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια την έφτυσε και έφυγε από το σημείο. Αργότερα, επιτέθηκε σε μία 58χρονη, αρπάζοντάς την από πίσω και φύσηξε στο αυτί της.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στη 17χρονη και μάλιστα ενώ η μαθήτρια έμπαινε στην πολυκατοικία όπου διαμένει. Παρόλο που αυτή του φώναζε να φύγει και του έλεγε ότι υπάρχουν κάμερες, εκείνος αυνανιζόταν και προσπαθούσε να κατεβάσει το παντελόνι του.

Μόλις ο 32χρονος Σύρος βγήκε από την πολυκατοικία, τον ακινητοποίησαν δύο πολίτες, μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί. Τελικά, ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.